للمرة الثالثة.. جنود من كوريا الشمالية يجتازون الحدود مع الجنوب

اجتاز جنود من جيش كوريا الشمالية، الخميس، الحدود مع الجنوب، لفترة وجيزة، ما دفع الجيش الكوري الجنوبي لإطلاق طلقات تحذيرية، وفق وقالة "يونهاب".

ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة بالجيش الكوري الجنوبي، قولها إن "القوات الكورية الشمالية العاملة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، عبرت الحدود لفترة وجيزة إلى الجنوب يوم الخميس قبل أن تعود إلى جانبها بعد أن أطلق الجنوب طلقات تحذيرية".

وأضافت الهيئة، في بيان لها، الجمعة، أن "الجنود الكوريين الشماليين عبروا خط ترسيم الحدود العسكرية داخل المنطقة المنزوعة السلاح في الجزء الأوسط من الحدود في حوالي الساعة 11 صباح يوم الخميس".

وأضافت أن "الجيش الكوري الجنوبي أجرى بثا تحذيرياً وأطلق طلقات تحذيرية، مما دفع الجنود الكوريين الشماليين إلى العودة إلى جانبهم من الحدود".

وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن الحادث يبدو عرضياً، مضيفاً أن الجنود سرعان ما استأنفوا وظائفهم واستمروا في العمل حتى الليل بعد عودتهم إلى الشمال.

وبحسب الوكالة، "يعتبر عبور الحدود، الخميس، من قبل جنود جيش الشمال، الثالث هذا الشهر، بعد حوادث مماثلة شملت مجموعة من 20 إلى 30 جندياً شمالياً في مناطق أخرى من القطاع الأوسط من الحدود يومي 9 و18 يونيو على التوالي".

وقالت هيئة الأركان المشتركة، في وقت سابق، إن كلتا الحالتين يبدو أنهما غير مقصودتين.

وجاءت الانتهاكات الحدودية في الوقت الذي تنشر فيه كوريا الشمالية أعداداً كبيرة من القوات في مناطق الخطوط الأمامية منذ أبريل/نيسان للقيام بمجموعة من الأنشطة، مثل زرع الألغام وإقامة جدران يفترض أنها حواجز مضادة للدبابات وتعزيز الطرق.