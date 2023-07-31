أوكرانيا توقع اتفاقا مع شركة تركية لإنشاء مركز لصيانة الطائرات المسيّرة

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الإثنين، أنها وقعت اتفاقا مع شركة بايكار ماكينا التركية لبناء مركز خدمة لإصلاح وصيانة الطائرات المسيرة في أوكرانيا.

وتسعى أوكرانيا إلى تعزيز إنتاجها المحلي من الطائرات المسيرة لبناء "جيش" منها في ظل معركتها ضد القوات الروسية التي غزت البلاد في فبراير شباط 2022.

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأوكرانية عن المسؤول الكبير بها كوستانتين فاشينكو قوله لشركاء أتراك: "إنشاء مركز خدمة سيكون مساهمة كبيرة في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وسيساعد في تقريب انتصارنا".

وقال ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء المسؤول عن "جيش الطائرات المسيرة" الأسبوع الماضي، إن أكثر من عشرة آلاف شخص تلقوا تدريبا على تشغيل الطائرات المسيرة وهناك عشرة آلاف آخرون يخضعون للتدريب.

واستخدمت كل من القوات الأوكرانية والروسية مجموعة واسعة من الطائرات المسيرة، لأغراض الاستطلاع والهجوم خلال الحرب.

ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية، في وقت سابق هذا الشهر، عن وزير الصناعات الاستراتيجية أولكسندر كاميشين قوله، إن شركة بايكار ماكينا بدأت في بناء مصنع لإنتاج طائرات بيرقدار المسيرة في أوكرانيا.

