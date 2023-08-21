الصين تحقق مع مواطن متهم بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية

ذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في)، يوم الاثنين، أن الصين بدأت تحقيقا مع مواطن صيني متهم بالتجسس لصالح المخابرات المركزية الأمريكية.

ويأتي الإعلان عن التحقيق، فيما كانت وزارة الأمن العام الصينية، قد أعلنت "كشف" تجسس أحد مواطنيها لصالح "سي آي إي"، مسلطة الضوء على مخاطر تجنيد الصينيين في الخارج.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته، وقتئذ، على قناتها بموقع "وي تشات" للتواصل الاجتماعي، أن عميلًا للمخابرات الأمريكية يتمركز في إيطاليا جند المواطن "تشينغ"، الذي كان يعمل في شركة للصناعات العسكرية.

وبحسب المصدر، فقد أرسلت الشركة "تشينغ" إلى إيطاليا من أجل مزيد من الدراسات، حيث تعرف على عميل المخابرات الأمريكية.