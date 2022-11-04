زيلينسكي يهنئ نتنياهو ويتوقع "فتح صفحة جديدة من التعاون" مع إسرائيل

هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بنيامين نتنياهو على فوزه في الانتخابات الإسرائيلية، وقال إنه يتوقع "فتح صفحة جديدة من التعاون" مع الحكومة الجديدة.

وكتب زيلينسكي على تويتر، دون الخوض في تفاصيل: "تشترك أوكرانيا وإسرائيل في قيم وتحديات، الأمر الذي يتطلب الآن تعاوناً فعالاً".

ومطلع الشهر الجاري، قال زيلينسكي إنه بدأ "يشعر في الأيام الأخيرة بتغيير في السياسة الإسرائيلية حول الحرب التي تخوضها روسيا ضد بلاده".

وأكد الرئيس الأوكراني في مقابلة أجراها مع القناة "12" العبرية، أن "إسرائيل ستمنح أوكرانيا أنظمة اتصالات عسكرية ستقدم للجيش الأوكراني"، مشيراً إلى أن "هذه الأنظمة طلبتها أوكرانيا منذ فترة طويلة، وقبل توجيه طلب تزويد بلاده بأنظمة الدفاع الجوي.

وكشف زيلينسكي، عن طلب تقدم به من إسرائيل لأول مرة منذ بدء الهجوم الأخير بالطائرات المسيرة، حيث طلب من الإسرائيليين تزويد بلاده بطائرات بدون طيار.