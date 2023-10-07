نتنياهو: نحن في حالة حرب وسنرد بقوة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".
وأضاف نتنياهو: "صباح اليوم باكرًا قامت حماس بالهجوم ضد إسرائيل، ووجّهت تعليماتي بتطهير البلدات الإسرائيلية من المخربين".
وتابع: "أوعزت بتجنيد الاحتياط، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل"، داعيًا "المواطنين إلى الانصياع إلى التعليمات".
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة حماس أسرت حتى الآن 35 إسرائيليًا، فيما رفض الجيش الإسرائيلي الحديث حول العدد، وذلك بعد ساعات على إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".