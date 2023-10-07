نتنياهو: نحن في حالة حرب وسنرد بقوة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

وأضاف نتنياهو: "صباح اليوم باكرًا قامت حماس بالهجوم ضد إسرائيل، ووجّهت تعليماتي بتطهير البلدات الإسرائيلية من المخربين".