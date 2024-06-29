ترامب يطالب بإطلاق سراح المتهمين في "هجوم الكابيتول"

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تجمع جماهيري إن الأشخاص الذين جرى اعتقالهم فيما يتعلق بهجوم السادس من يناير كانون الثاني 2021 على مبنى الكونجرس الأمريكي يجب إطلاق سراحهم فورا.

استند ترامب في ذلك إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا لصالح أحد الأشخاص بعد أن طعن في الاتهام الموجه ضده بعرقلة سير العدالة وهو الاتهام الذي يواجهه أيضا ترامب.

وقال ترامب خلال التجمع الجماهيري "أطلقوا سراح رهائن السادس من يناير الآن. يجب إطلاق سراحهم الآن لما مروا به" وذلك وسط هتاف من الحشد.

وأضاف "أنهم ينتظرون هذا القرار منذ وقت طويل".