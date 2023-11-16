عقوبات أمريكية لتقييد النفوذ الروسي في البلقان
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة استهدفت اليوم الخميس 10 أفراد في جولة جديدة من العقوبات بغرض احتواء النفوذ الروسي في غرب البلقان.
وفرضت الوزارة أيضا عقوبات على 20 كيانا، من بينها 11 كيانا مقرها روسيا، تماشيا مع أوامر تنفيذية متعلقة بغرب البلقان وروسيا، وفقا لموقع وزارة الخزانة على الإنترنت.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات المتعلقة بغرب البلقان هي أحدث عقوبات أمريكية تطال سياسيين وأفرادا آخرين ومنظمات تستهدف احتواء الجهود الروسية الرامية لمنع اندماج المنطقة في المؤسسات الدولية.
وتجمد العقوبات جميع الممتلكات والأصول الأخرى التي يمتلكها المستهدفون في الولايات المتحدة أو التي يسيطر عليها مواطنون أمريكيون، وتحظر بشكل عام على الأمريكيين التعامل معهم.
والمشمولون بالعقوبات هم أفراد من صربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية.
ومن بين هؤلاء سافو سفيتينوفيتش، وهو مسؤول كبير في الحزب السياسي الذي يتزعمه ميلوراد دوديك، الزعيم الموالي لروسيا لجمهورية صرب البوسنة الذي يخضع بالفعل لعقوبات أمريكية بسبب مزاعم فساد والدعوة لانفصال الجزء الذي يهيمن عليه الصرب من البوسنة والهرسك.
وأضافت الوزارة أن من بين المستهدفين بالعقوبات أيضا بيتار ديوكيتش، وزير الصناعة والطاقة والتعدين في حكومة دوديك الذي وقع اتفاقا مع نظير له في كرواتيا لبناء خط أنابيب من كرواتيا إلى مصفاة مملوكة لروسيا في جمهورية صرب البوسنة.