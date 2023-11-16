عقوبات أمريكية لتقييد النفوذ الروسي في البلقان

وتجمد العقوبات جميع الممتلكات والأصول الأخرى التي يمتلكها المستهدفون في الولايات المتحدة أو التي يسيطر عليها مواطنون أمريكيون، وتحظر بشكل عام على الأمريكيين التعامل معهم.

والمشمولون بالعقوبات هم أفراد من صربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية.

ومن بين هؤلاء سافو سفيتينوفيتش، وهو مسؤول كبير في الحزب السياسي الذي يتزعمه ميلوراد دوديك، الزعيم الموالي لروسيا لجمهورية صرب البوسنة الذي يخضع بالفعل لعقوبات أمريكية بسبب مزاعم فساد والدعوة لانفصال الجزء الذي يهيمن عليه الصرب من البوسنة والهرسك.

وأضافت الوزارة أن من بين المستهدفين بالعقوبات أيضا بيتار ديوكيتش، وزير الصناعة والطاقة والتعدين في حكومة دوديك الذي وقع اتفاقا مع نظير له في كرواتيا لبناء خط أنابيب من كرواتيا إلى مصفاة مملوكة لروسيا في جمهورية صرب البوسنة.