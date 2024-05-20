"الداخلية الإيرانية" تقترح أواخر يونيو المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية

اقترحت وزارة الداخلية الإيرانية يوم 28 يونيو/حزيران المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفق ما كشفه المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات، محسن إسلامي.

وجاء المقترح الإيراني بعد شغور المنصب إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي بحادث تحطم مروحية كانت تقله، يوم أمس الأحد، في شمال غربي البلاد.

وقال إسلامي، في حديث لوكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، إن مقترح الـ28 من الشهر المقبل موعدًا لإجراء انتخابات الفترة الرئاسية الرابع عشرة، الذي حُدد بناءً على الجدول العام، سيناقش في مجلس صيانة الدستور، يوم الإثنين المقبل.