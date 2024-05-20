"الداخلية الإيرانية" تقترح أواخر يونيو المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية
اقترحت وزارة الداخلية الإيرانية يوم 28 يونيو/حزيران المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفق ما كشفه المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات، محسن إسلامي.
وجاء المقترح الإيراني بعد شغور المنصب إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي بحادث تحطم مروحية كانت تقله، يوم أمس الأحد، في شمال غربي البلاد.
وقال إسلامي، في حديث لوكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، إن مقترح الـ28 من الشهر المقبل موعدًا لإجراء انتخابات الفترة الرئاسية الرابع عشرة، الذي حُدد بناءً على الجدول العام، سيناقش في مجلس صيانة الدستور، يوم الإثنين المقبل.
وأوضح أنه "بناءً على هذه التوقيتات العامة، تم إرسال نسخة إلى مجلس صيانة الدستور، وننتظر رد المجلس بشأنه، وفور موافقته سيفتح باب الترشح وتسجيل المرشحين".
وبيّن إسلامي أنه إذا أقر مجلس صيانة الدستور هذا الموعد المقترح، فإن موعد تسجيل المرشحين سيكون في 28 مايو/أيار الجاري.
وأكد أنه "حتى الآن لم تتم إتاحة أي تفاصيل عن جدول الانتخابات الرئاسية لوسائل الإعلام من مقر الانتخابات في البلاد، وإذا تم نشر شيء من هذا القبيل في الفضاء الافتراضي، أو وسائل الإعلام، فهو غير صحيح.. علينا أن ننتظر رأي مجلس صيانة الدستور والإعلان الرسمي".
وبدورها، نقلت وكالة "إيسنا" عن مصدر حكومي قوله، إن "اجتماع مسؤولي السلطات الثلاث في إيران يقرر تحديد تاريخ الـ28 يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية".
وأضاف المصدر الحكومي: "سيتم تسجيل المرشحين من 30 مايو حتى 3 يونيو، وستكون فترة الحملة الانتخابية من 12 يونيو إلى صباح 27 يونيو".