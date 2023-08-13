السودان.. مقتل 100 مدني في اشتباكات جنوب دارفور

قُتل نحو مائة شخص وأصيب آخرون بولاية جنوب دارفور غرب السودان، إثر صراع قبلي بمنطقتين واستمرار المواجهات بين القوات المسلحة والدعم السريع بعاصمة الولاية نيالا.

وقال أحد رجالات الادارة الأهلية بولاية جنوب دارفور، إن هنالك ثلاث حروب تدور بالولاية منذ أيام، مشيراً للمواجهات بين القوات المسلحة والدعم السريع بعاصمة الولاية نيالا والصراع القبلي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات بمنطقة عد الفرسان، وأخرى بين قبيلتي الهبانية والسلامات بمنطقة بُرام.

وأشار، شاهد العيان الذي فضل حجب هويته لـ"إرم نيوز"، أن نحو 80 قتيلا سقطوا في الصراع القبلي بين بني هلبة والسلامات بعد الفرسان، فيما سقط نحو 20 قتيل إثر المواجهات بين القوات المسلحة والدعم السريع بالعاصمة نيالا.

وقال إن مايجري بولاية جنوب دارفور مؤشر خطير يمضي بشكل متصاعد منذ أيام، مبيناً أن مايحدث انعكاس لما يدور في العاصمة الخرطوم بين القوات المسلحة والدعم السريع منذ نيسان / أبريل الماضي.