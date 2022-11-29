قناة عبرية: نتنياهو سيطلب تمديد مهلة التفويض لتشكيل الحكومة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء المكلف وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، يعتزم التقدم بطلب للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لتمديد مهلة التفويض الممنوحة له لتشكيل الحكومة الإسرائيلية في ظل عقبات عدة تواجه تشكيلها.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان) يعتزم نتنياهو مطالبة الرئيس الإسرائيلي بتمديد التفويض لتشكيل الحكومة على خلفية الصعوبات في مفاوضات الائتلاف.