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العالم

بعد الترحيب.. ميرتس يحذر من الاتفاق التجاري مع واشنطن

بعد الترحيب.. ميرتس يحذر من الاتفاق التجاري مع واشنطن
المستشار الألماني فريدريش ميرتس المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 5:12 م

حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس الاثنين من أنّ الرسوم الجمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية كما تم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستلحق "أضرارا كبيرة" بالاقتصاد الألماني، في تصريح مناقض، إذ كان من أوائل المرحبين بالاتفاق التجاري.

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وأضاف ميرتس أمام صحافيين "لم يكن ممكنا أن نتوقع تحقيق المزيد" من الاتفاق، موضحا أن آثاره السلبية "لن تقتصر على ألمانيا وأوروبا فحسب، بل سنرى آثار هذه السياسة التجارية في أمريكا أيضا"، وفق وكالة "فرانس برس".

وأمس الأحد، رحب ميرتس بالتوصل إلى تفاهم في النزاع الجمركي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الاتفاق جنّب اقتصاد بلاده "ضربة قاسية".

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