بولندا تضع جيشها في حالة تأهب قصوى.. وأوكرانيا تدعو إلى عقد قمة عاجلة لحلف الناتو

قالت الحكومة البولندية بوقت متأخر من مساء الثلاثاء، إنها وضعت قواتها العسكرية في حالة تأهب قصوى، بعد عبور صواريخ روسية الحدود إلى بولندا، ما أدى إلى مقتل شخصين، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الثلاثاء عن "صدمته" إزاء تقارير أفادت بمقتل أشخاص جراء سقوط صواريخ أو مقذوفات روسية في بولندا.

وأعرب ميشال في تغريدة عن "صدمته إزاء أنباء عن مقتل أشخاص في الأراضي البولندية جراء سقوط صاروخ" أو مقذوفات. وتقدّم ميشال بالتعازي للعائلات، وقال "نقف إلى جانب بولندا. أنا على تواصل مع السلطات البولندية ومع أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين".

من جهتها، أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون "تواصل" مع بولندا بعد الأنباء عن سقوط صاروخين روسيين على أراضيها، و"يستعلم عن الوضع".

وقال قصر الإيليزيه لوكالة "فرانس برس" إن ماكرون "يدرس احتمال مناقشة (المسألة)، اعتبارًا من صباح يوم غد (الأربعاء)، على مستوى القادة"، "نظرًا إلى وجود جميع شركائنا الأوروبيين الكبار وشركائنا الكبار الحلفاء في مجموعة العشرين" مجتمعين في قمة في إندونيسيا، حيث يتواجد الرئيس الفرنسي أيضًا.

من جانبها، طلبت أوكرانيا، الثلاثاء، عقد قمة للأعضاء في حلف شمال الأطلسي "فورا" لاتخاذ تدابير قاسية بحق موسكو بعد ورود تقارير غير مؤكدة أفادت بسقوط صواريخ روسية في بولندا المنضوية في التحالف الدفاعي.

وجاء في تغريدة لوزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن "الرد الجماعي على الأفعال الروسية يجب أن يكون قاسيًا ومبدئيًا. من بين التحركات الفورية: عقد قمة لحلف شمال الأطلسي بمشاركة أوكرانيا لبلورة مزيد من التحركات المشتركة بما سيجبر روسيا على تغيير مسارها التصعيدي، وتزويد أوكرانيا مقاتلات حديثة".