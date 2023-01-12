السويد ترفض تسليم 4 أشخاص لتركيا

أفادت وكالة الأنباء السويدية (تي.تي)، نقلا عن مصادر اليوم الخميس، بأن الحكومة لن تسلم أربعة أشخاص تطالب تركيا بتسليمهم إليها بذريعة أنهم على صلة برجل دين مقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب في عام 2016.

وكانت طلبات التسليم قُدمت في عامي 2019 و2020، قبل أن توقع السويد وفنلندا اتفاقية ثلاثية مع تركيا تهدف إلى التغلب على أوجه الاعتراض لدى أنقرة على انضمام الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي.