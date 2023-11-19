بأحد مستشفيات غزة.. قابلة تضع مولودة ومتطوعون يعتنون بالموتى

وُلدت الطفلة نايا خلال الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة بعملية قيصرية في الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الماضي الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني في جنوب القطاع.

احتضنت سماح قشطة (29 عاما) مولودتها الجديدة وتفحصت وجهها الصغير وعينيها السوداوين، ثم ما لبثت أن أجهشت بالبكاء لأنها شعرت بالخزي لأن "الظروف أجبرتني أن أنا ولدت في وقت أنا مش قادرة أوفر لها اشي".

وعلى الرغم من أنها تعمل قابلة، تعاني سماح من النقص الحاد في احتياجاتها مثل معظم الأمهات الأخريات في غزة. وجاءت إلى المستشفى ومعها عدد قليل من الحفاضات وعلبة من حليب الأطفال وزجاجة من المياه لإعداد الحليب.

وبعد وقت قصير من ولادتها، كانت سماح ترقد على سرير بجانب النافذة مع طفلتها نايا عندما تعرض منزل مجاور للقصف في غارة جوية.

وقالت سماح "خوفت ومسكتها وضمتها عليا... كنت خايفة في أي لحظة حسيت إن يصير قصف عليا وإنو بس حسيت إنو أضم بنتي علينا من كتر الخوف". وعلمت فيما بعد من ممرضات المستشفى أن هناك أشخاصا ماتوا في الهجوم.

وبدأت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عندما هاجم مسلحو الحركة بلدات إسرائيلية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص، معظمهم مدنيون، بحسب البيانات الإسرائيلية.

وردا على ذلك، فرضت إسرائيل حصارا على غزة ومنعت الوقود والغذاء والكهرباء عن السكان. ويقول مسؤولو الصحة بقطاع غزة الذي تديره حركة حماس إن أكثر من 12 ألف فلسطيني، 70 % منهم من النساء والأطفال، قُتلوا جراء القصف المتواصل الذي تشنه إسرائيل جوا وبرا وبحرا.