قبل تجديد العقوبات.. أوروبا تبحث عن "حل تفاوضي" لبرنامج إيران النووي

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاسالمصدر: رويترز
05 سبتمبر 2025، 12:46 ص

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها بحثت في الدوحة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "الحل التفاوضي" بشأن الملف النووي لطهران، بحسب موقع أكسيوس".

والتقت كالاس عراقجي في الدوحة، الخميس، في محاولة للتوصل إلى "حل تفاوضي" للبرنامج النووي الإيراني، مع اقتراب نهاية مهلة أوروبية قبل إعادة فرض العقوبات على إيران.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما فعّلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في نهاية أغسطس/ آب "آلية الزناد" التي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني. 

