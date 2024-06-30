أداة روسية لبسط النفوذ.. "التأثير الأجنبي" يتمدد من جورجيا إلى شرق أوروبا

تشهد دول في شرق أوروبا، بينها جمهوريات سوفييتية سابقة، تشريعات شبيهة بقانون "التأثير الأجنبي" الذي تم إقراره في جورجيا وسط جدل كبير.

وقد تم إقرار أو اقتراح تشريعات شبيهة بتلك المعمول بها في روسيا، في جورجيا وأبخازيا وقيرغيزستان والمجر وحتى سلوفاكيا، ما اعتبره مراقبون "هجوما" من موسكو يهدف إلى تعزيز نفوذها.

وفي جورجيا، صدر قانون التأثير الأجنبي المثير للجدل في 3 يونيو، على الرغم من حشد مئات الآلاف من المتظاهرين.

ويشترط النص، المصمم على غرار القانون الروسي لعام 2012، على أي منظمة تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن تسجل نفسها على أنها "تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".

لكن مراقبين يقولون إنه "تحت ستار الشفافية يهدف القانون إلى إسكات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة في القوقاز، كما كان الحال في روسيا".

تحوّل جيوسياسي

وأشار تقرير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إلى أنّ "هذا التشريع يرمز إلى التحول الاستبدادي الذي اتخذته جورجيا وتحولها الجيوسياسي، بعد أن كانت على مقربة من المعسكر الغربي منذ عام 2003، إذ تبتعد الآن عن أوروبا وتقترب من روسيا".

وبحسب تقرير "لوفيغارو"، فإنّ "جورجيا ليست الدولة الوحيدة التي اعتمدت هذا التشريع، فبالتزامن مع ذلك، تبنت قيرغيزستان؛ وهي جمهورية سوفييتية سابقة أخرى، والسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في أبخازيا، وجورجيا والمجر وسلوفاكيا، أو تحاول تبني قوانين مماثلة، وكلها مستوحاة من القانون الروسي بشأن "العملاء الأجانب".