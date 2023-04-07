روسيا تخترق خزائن البنتاغون وتكشف مخطط "هجوم الربيع"

ولم يُعرف بعد، كيف تم تسريب الوثائق، إلا أنه بات واضحا أن قنوات حكومية موالية لروسيا، تقوم حاليا بتداول هذه الوثائق وتشارك في توزيعها.

ومن أبرز ما كشفته الوثائق المسربة، إظهار وجهة النظر الأمريكية، حول ما تحتاجه القوات الأوكرانية لشن الهجوم المرتقب، كما تقدم لمحة سريعة عن التوقيت المتوقع لبدء الحملة.

وحذر مراقبون أمريكيون من خطر هذه الوثائق التي قد يتم نشرها من قبل مصادر روسية، تعمد إلى تضليلها بشكل يخدم الأهداف الروسية.