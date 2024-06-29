مقاطعة واسعة ضد خامنئي والإصلاحيين.. 60% من المواطنين لم يصوتوا
قال الناشط الإيراني والسجين السياسي السابق حسين رزاق، إن الفائز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية "المقاطعة الشعبية التي بلغت 60%".
وأضاف رزاق عبر منصة "X": "كان الفائز المؤكد في هذه الانتخابات هو المقاطعة والمقاومة المدنية للشعب الإيراني بنسبة عالية جدًا من الأصوات 60 بالمائة".
ويعني حديث رزاق، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية، بلغت 40%.
ولم تعلن السلطات الإيرانية أي نسبة للمشاركة في الانتخابات التي دعي حوالي 61 مليون إيراني للتصويت فيها، بحسب وكالة "فرانس برس".
إلّا أن الانتخابات التشريعية الأخيرة في إيران، شهدت نسبة مشاركة بلغت 41%، وهي النسبة الأدنى في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
ويتصدر المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان والمرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي سباق الرئاسة في إيران، بحسب نتائج جزئية أصدرتها وزارة الداخلية اليوم السبت.