مقاطعة واسعة ضد خامنئي والإصلاحيين.. 60% من المواطنين لم يصوتوا

قال الناشط الإيراني والسجين السياسي السابق حسين رزاق، إن الفائز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية "المقاطعة الشعبية التي بلغت 60%".

وأضاف رزاق عبر منصة "X": "كان الفائز المؤكد في هذه الانتخابات هو المقاطعة والمقاومة المدنية للشعب الإيراني بنسبة عالية جدًا من الأصوات 60 بالمائة".

ويعني حديث رزاق، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية، بلغت 40%.

ولم تعلن السلطات الإيرانية أي نسبة للمشاركة في الانتخابات التي دعي حوالي 61 مليون إيراني للتصويت فيها، بحسب وكالة "فرانس برس".