إسبانيا تتراجع عن صفقة المقاتلات الأمريكية "إف - 35"

نقلت صحيفة "الباييس" الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن مصادر حكومية لم تُفصح عن هويتها، أن مدريد أوقفت خططًا لشراء طائرات مقاتلة من طراز "F-35"، التي تُصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية العملاقة، وفق "رويترز".

وقالت الصحيفة الإسبانية إن الحكومة كانت خصصت 6.25 مليار يورو (7.24 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2023 لشراء طائرات مقاتلة جديدة.

لكن الصحيفة قالت إن خطة الحكومة الإسبانية لإنفاق معظم المبلغ الإضافي البالغ 10.5 مليار يورو، المخصص للدفاع هذا العام في أوروبا، تجعل من المستحيل الحصول على طائرات مقاتلة أمريكية الصنع.

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وكان رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانتشيز، أعلن خططًا في وقت سابق هذا العام لزيادة الإنفاق على الدفاع؛ للوفاء بالهدف الحالي لحلف شمال الأطلسي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفض لاحقًا زيادة الإنفاق إلى 5% خلال قمة في يونيو/ حزيران.

وتعرض موقف سانتشيز لانتقادات شديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على بضائع البلاد.

ولم يرد متحدثون باسم وزارة الدفاع الإسبانية ولا شركة "لوكهيد مارتن" بعد على طلبات للتعليق.