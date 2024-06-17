جوردان بارديلا.. "اللغز" الذي قد يصبح رئيسًا لوزراء فرنسا
قال تقرير إخباري إنّ رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا جوردان بارديلا، من المحتمل أن يتولى رئاسة الوزراء في بلاده.
وتطرق التقرير الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى حياة بارديلا الذي تسلّق عندما كان في سن الـ28 السلم السياسي بسرعة، مشيرًا إلى أنه "يقف الآن على شفا منصب تاريخي".
وأوضحت الهيئة أنه "في أعقاب الهزيمة الساحقة التي مني بها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، من المقرر إجراء انتخابات عامة مبكرة لمدة أسبوعين من الآن".
وأشارت إلى أنه "في حالة فوز حزب التجمع الوطني مرة أخرى في السابع من تموز /يوليو، فمن المتوقع أن يتم تعيين بارديلا رئيسًا للوزراء، ما يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الفرنسية".
وأكدت أن "صعود بارديلا السريع من متعطل عن العمل ترك المدرسة في ضواحي باريس إلى لاعب رئيسي في حزب الجبهة الوطنية قد أسر اهتمام الجمهور".
ويعرف الرجل بمظهره المصقول وخطابه الواضح، ولا يزال شخصية غامضة إلى حد كبير.
ووفق التقرير، فإن "كثيرين غير متأكدين من موقفه الأيديولوجي ومعتقداته الشخصية، وينظرون إليه كشخصية مصممة بعناية وليس كسياسي شفاف".
وكانت رواية بارديلا - التي نشأت من البيئة القاسية في سين سان دوني، وهي ضاحية محرومة تعاني من الجريمة والفقر - محورية في هويته السياسية، وفق "بي بي سي".
وأشارت إلى أنه "يعزو صحوته السياسية إلى تجاربه هناك، إذ يدعو إلى حلول يمينية متشددة للقضايا المجتمعية في فرنسا".
وتضمنت تربيته عناصر استقرار الطبقة الوسطى، حيث كان والده، الذي ترك بارديلا عندما كان صغيرًا، يدير مشروعًا تجاريًّا ناجحًا ويعيش في إحدى الضواحي المريحة.
وبحسب الهيئة البريطانية، التحق بارديلا بمدرسة كاثوليكية شبه خاصة، الأمر الذي أسهم بإبعاد تعليمه عن الظروف الصعبة في سين سان دوني.
ويزعم المنتقدون، بما في ذلك مدربه الإعلامي السابق باسكال هومو، أن صعود بارديلا كان نتاجًا لإدارة صورته على نحو إستراتيجي أكثر من كونه نتيجة لقناعة حقيقية.
ويصفه هومو، الذي أعرب علنًا عن استيائه من بارديلا، بأنه "قوقعة فارغة" صاغتها مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية، لتناسب رواية الحزب.
وقالت "بي بي سي": "كانت علاقة بارديلا مع لوبان محورية في حياته المهنية، إذ تم تقديمه لها في عام 2017، وسرعان ما ارتقى في الرتب، وأصبح المتحدث باسم الحزب، وقاد قائمة حزب الجبهة الوطنية في الانتخابات الأوروبية، وفي نهاية المطاف تم تعيينه رئيسًا للحزب في عام 2022".
وبينت أن علاقته بلوبان ربطته بالتيارات السياسية المتغيرة في حزب الجبهة الوطنية، إضافة إلى التوافق مع الفصائل المختلفة حسب الحاجة.
ورغم الانتقادات، يتمتع بارديلا بشعبية كبيرة، بين الناخبين الأصغر سنًا والفئات السكانية المتنوعة التي كافح حزب الجبهة الوطنية تقليديًّا للوصول إليها.
كما أدى استخدامه الماهر لوسائل التواصل الاجتماعي، ولاسيما "تيك توك"، إلى تعزيز جاذبيته.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أنه "بينما تتجه فرنسا نحو الانتخابات، يظل السؤال الحاسم قائمًا: هل جاذبية بارديلا مجرد نتيجة للعلاقات العامة الفعّالة، أم أنه يمتلك العمق والقدرة على قيادة البلاد؟".
وختمت: "مع عدم وجود تعليم عالٍ وخبرة مهنية محدودة خارج حزب الجبهة الوطنية، فإن احتمال تولي بارديلا كرئيس للوزراء يتحدى التوقعات التقليدية ويترك الأمة في حالة من الترقب".