جوردان بارديلا.. "اللغز" الذي قد يصبح رئيسًا لوزراء فرنسا

قال تقرير إخباري إنّ رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا جوردان بارديلا، من المحتمل أن يتولى رئاسة الوزراء في بلاده.

وتطرق التقرير الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى حياة بارديلا الذي تسلّق عندما كان في سن الـ28 السلم السياسي بسرعة، مشيرًا إلى أنه "يقف الآن على شفا منصب تاريخي".

وأوضحت الهيئة أنه "في أعقاب الهزيمة الساحقة التي مني بها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، من المقرر إجراء انتخابات عامة مبكرة لمدة أسبوعين من الآن".

وأشارت إلى أنه "في حالة فوز حزب التجمع الوطني مرة أخرى في السابع من تموز /يوليو، فمن المتوقع أن يتم تعيين بارديلا رئيسًا للوزراء، ما يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الفرنسية".

وأكدت أن "صعود بارديلا السريع من متعطل عن العمل ترك المدرسة في ضواحي باريس إلى لاعب رئيسي في حزب الجبهة الوطنية قد أسر اهتمام الجمهور".