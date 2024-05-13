جدل بعد ظهور مرشحة ماكرون للبرلمان الأوروبي مع "النازيين الجدد"

وتمت بعد ذلك مشاركة الصورة على إحدى منصات "تليغرام" للنشطاء اليمينيين المتطرفين.

وتابعت: "هذه أساليب غير جديرة بالثقة، أساليب اليمين المتطرف التي أدينها بكل قوتي وسأحاربها بلا كلل".

وأوضحت المرشحة أنه لم يكن لديها الوقت لرؤية "الكتابات العنصرية على ملابسهم".

وأضافت في تدوينة عبر "إكس": "أدركت أنني حوصرت في النهاية لأن أحدهم قال، بعد التقاط الصورة، الآن سنذهب إلى ماريون مارشال لوبن، ما أكد صلة النشطاء الأربعة، باليمين المتطرف ورئيسة قائمة حزب "الاسترداد" اليميني المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي".

وقبل دقائق قليلة من المنشور الذي نشرته هاير، أكد زعيم حزب "فرنسا الأبية" (يسار متطرف) جون لوك ميلانشون أنه "لن يظهر أي شخص عاقل مع مرتكبي العنف العرقي هؤلاء"، داعيا الناس إلى التأكد من صحة الصورة.

ويأتي هذا التسلسل في لحظة حساسة بالنسبة لفاليري هاير التي تكافح حملتها للانتخابات الأوروبية للانطلاق، وقد تخلّف حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) إلى حد كبير عن استطلاعات الرأي.