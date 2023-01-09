صحف عالمية: أحداث "6 يناير" جديدة بالبرازيل.. وسياحة الصين تنعش اقتصاد العالم

في واقعة جلبت إدانات دولية واسعة، تصدر اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، مقار السلطة الرئيسية، بما في ذلك الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، التغطية الإعلامية وعناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الاثنين، التي قارنته بأحداث "6 يناير" في الولايات المتحدة.

كما ناقشت الصحف تقارير أخرى تكشف عن "انتعاشة" سياحية وشيكة سيكون لها أثر إيجابي على اقتصاد الدول في ظل الأزمة العالمية، وذلك بعدما أعلنت الصين عن فتح حدودها أمام المسافرين.

البرازيل.. اقتحام مقار السلطات

على غرار هجوم مبنى الكونغرس الأمريكي قبل عامين، شهدت البرازيل الأحد، حادثا مماثلا عندما اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس السابق بولسونارو، مقار السلطات الثلاث الرئيسية في العاصمة برازيليا، بما في ذلك الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الآلاف من المؤيدين المتطرفين لبولسونارو، قاموا باقتحام وتخريب مبنى المكتب الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا، في مشاهد استدعت "بشكل مؤلم" أحداث 6 يناير 2021، عندما وقع تمرد في "مبنى الكابيتول" (مقر الكونغرس الأمريكي) من قبل أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب.

ويأتي الهجوم بعد أسبوع من تنصيب الرئيس اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي هزم بولسونارو في انتخابات الإعادة التي جرت أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في تصويت رفضه مؤيدو الرئيس اليميني ودعوا الجيش إلى التدخل، مما دفع المحللين إلى التحذير من أعمال شغب.

ووفقا لتقرير "واشنطن بوست"، أظهرت مقاطع فيديو متظاهرين يكسرون النوافذ الزجاجية ويدخلون مبنى الكونغرس، حيث قاموا بأعمال تخريب مشابهة لأحداث "6 يناير"، كما أظهرت مقاطع فيديو أن أنصار الرئيس السابق يحاولون شق طريقهم إلى المكاتب الوزارية داخل القصر الرئاسي.