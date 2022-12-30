من هي أوريت ستروك وزيرة المهمات القومية في حكومة نتنياهو السادسة؟

استحدثت حكومة بنيامين نتنياهو، السادسة في تاريخ مشواره السياسي، وزارة جديدة تحمل اسم "وزارة المهمات القومية"، وهي الحقيبة التي ذهبت للنائبة أوريت ستروك، من حزب "الاتحاد القومي"، أو "الصهيونية الدينية".

وأصبحت ستروك واحدة من بين خمس وزيرات فقط في الحكومة الـ 37 التي تضم 30 وزيرًا.

والوزيرة أوريت مالكا ستروك، البالغة من العمر 62 عاما، أثارت حالة من الجدل في الأيام الأخيرة عقب تأييدها مشروع قانون، يقضي بإضفاء تعديلات على قانون مكافحة التمييز، ويتيح امتناع المؤسسات والشركات والأفراد عن تقديم الخدمات والسلع طالما يتعارض ذلك مع المعتقد الديني.