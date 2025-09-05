"ظلم كبير".. ترامب يعلق على تغريم الاتحاد الأوروبي لـ"غوغل"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن غرامة الاتحاد الأوروبي التي فرضها على عملاق البحث عبر الإنترنت "غوغل"، ظالمة، مؤكدا أنه لا يمكن السماح بحدوث هذا.

وانتقد ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، الإجراء الأوروبي على الشركة الأمريكية، لافتا إلى أن "هذه الغرامة ستمنع غوغل من الحصول على أموال كانت ستخصص للاستثمارات والوظائف الأمريكية".

وأضاف أن غرامة غوغل مثال على غرامات أخرى فرضت على شركات أمريكية، حيث أجبرت شركة "أبل" على دفع غرامة قدرها 17 مليار دولار، واصفا الإجراء بـ"الظلم الكبير" و"التمييزي"، وفق تعبيره.

وشدد ترامب على ضرورة عدم السماح بمثل هذه الإجراءات، متوعدا بأنه سيضطر في حال الاستمرار بذلك إلى البدء بإجراءات بموجب المادة 301 لإلغاء العقوبات "غير العادلة" المفروضة على الشركات الأمريكية، التي تدفع الضرائب، على حد قوله.