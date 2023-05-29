روسيا تحذر الغرب: اتفاق حبوب البحر الأسود عرضة لخطر الانهيار

قالت روسيا اليوم الإثنين إن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لن يعمل بعد الآن ما لم يتم الوفاء باتفاق الأمم المتحدة مع موسكو لتذليل العقبات أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أثناء زيارة إلى نيروبي: "إذا بقي كل شيء على ما هو عليه، وواضح أنه سيبقى كذلك، فسيكون من الضروري المضي انطلاقا من حقيقة أنه (الاتفاق) لم يعد يعمل".

ويتطلب الاتفاق الذي أُبرم في يوليو تموز العام الماضي من الأمم المتحدة مساعدة روسيا في تذليل أي عقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف لافروف أن ذلك الاتفاق لم يتحقق "مطلقا".

وتم التوصل إلى اتفاق الأمم المتحدة وروسيا في نفس الوقت الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق يسمح بتصدير آمن للمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا عبر البحر الأسود بعد الغزو الروسي في فبراير شباط 2022.

ووافقت موسكو على مضض هذا الشهر على تمديد اتفاق الحبوب عبر موانئ البحر الأسود لمدة شهرين آخرين حتى 17 يوليو تموز لكنها قالت إنه يجب إحراز مزيد من التقدم لتعزيز مصالحها الخاصة.

وقال لافروف إنه لم يصل للدول الأكثر فقرا في العالم سوى أقل من ثلاثة بالمئة فقط من الحبوب التي تم تصديرها بموجب اتفاق التصدير عبر البحر الأسود.