ترشيح رئيس بلدية تايبه الجديدة لرئاسة تايوان

اختار حزب كومينتانغ، أكبر أحزاب المعارضة في تايوان، هو يو-إيه رئيس بلدية مدينة تايبه الجديدة، الأربعاء، ليكون مرشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

وتجري الاستعدادات للانتخابات المقررة في منتصف كانون الثاني/ يناير، في وقت يحتدم فيه التوتر بين تايبه وبكين بعدما أجرت الصين تدريبات عسكرية متكررة بالقرب من تايوان؛ لتأكيد مزاعمها بالسيادة على الجزيرة التي تديرها حكومة منتخبة ديمقراطيا. وتعترض تايوان بشدة على هذه المناورات.

ويميل حزب كومينتانغ لإقامة علاقات وثيقة مع الصين، بينما يناصر الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم احتفاظ تايوان بهوية مستقلة.

وقال هو للصحفيين في مقر الحزب في تايبه بعد إعلان ترشيحه "على الصعيد الدولي، تواجه بلادنا جيشا قويا وخطر الحرب".

وأضاف "وفي الداخل، هناك صراعات بسبب انقسامات وأشياء لا حصر لها يجب إصلاحها مما يجعل من الصعب على الشبان تصور مستقبلهم" وتعهد بقيادة حزب كومينتانغ إلى الفوز بالانتخابات.

وخارج مقر الحزب، وقف العشرات خلف الحواجز، ولوح بعضهم بعلم تايوان. وظهرت لافتة كبيرة مكتوب عليها "عارضوا الحرب، نريد السلام".

وقال إريك تشو، رئيس حزب كومينتانغ، إن قرار ترشيح هو اتخذ بناء على نتائج استطلاعات للرأي وآراء كبار أعضاء الحزب.

وأضاف "من أجل مستقبل (تايوان)... يجب أن يعود كومينتانغ إلى السلطة".

وكانت آخر مرة وصل فيها الحزب إلى السلطة العام 2008 إلى 2016 في ظل تحسن العلاقات مع الصين.

وسينافس هو نائب رئيس الحزب الحاكم وليام لاي الذي كان متفوقا على مرشح حزب كومينتانغ بحوالي خمس إلى عشر نقاط مئوية وفقا لثلاثة استطلاعات للرأي نُشرت نتائجها هذا الأسبوع.

وأصبح هو رئيس جهاز الشرطة السابق البالغ من العمر 65 عاما محط الأنظار بعدما فاز مرة أخرى باكتساح برئاسة بلدية مدينة تايبه الجديدة أواخر العام الماضي، في الانتخابات المحلية التي انتصر فيها حزب كومينتانغ على الحزب الديمقراطي التقدمي.