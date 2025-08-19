"أعتقد أنه"... بماذا همس ترامب في أذن ماكرون عن بوتين؟

رصدت مشاهد مصورة عبارة قصيرة همس بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر الميكروفونات خلال اجتماع عقد يوم أمس الاثنين، في واشنطن، بشأن أوكرانيا مع الزعماء الأوروبيين وفولوديمير زيلينسكي.

ووفق ما كشفت عنه صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، فإن موضوع النقاش "السري والسريع" كان متعلقًا بالزعيم الروسي، فلاديمير بوتين.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ترامب قال لماكرون همسًا عن بوتين "أعتقد أنه يريد حقًا توقيع اتفاق"، متابعًا "أعتقد أنه يريد فعل ذلك نيابة عني، أتعلم؟ قد يبدو هذا جنونًا".

وأثار التصريح "الهامس" تكهنات حادة حول الدبلوماسية الأمريكية الروسية ودور ترامب في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما كان كان ترامب وماكرون صيدًا لكاميرات أخرى، والتي رصدت ممازحات وحوارات جادة بينهما، إذ افتتح الرئيس الأمريكي الاجتماع الذي ضم قادة أوروبيين، بالقول "الجميع يعرف الرئيس ماكرون رئيس فرنسا".

ووصف ترامب ماكرون بأنه "شخص كان معي منذ البداية"، كما أشار إليه بأنه "من أوائل الأشخاص الذين التقيتهم كشخصية أجنبية مرموقة"، مضيفًا أنه "أعجب به منذ اليوم الأول".

كما أشاد ترامب بصفات العديد من الزعماء الجالسين حول الطاولة المستطيلة، وجميعهم من الحلفاء التقليديين لواشنطن، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال ترامب عن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بأنه "صديقنا وصديقي"، مضيفًا أنه "يبلي بلاء حسنًا حقًا".

وبعد أسابيع قليلة من لقائه به في ملعب الغولف الخاص به في إسكتلندا الشهر الماضي، قال ترامب أيضًا: "الناس يحبونه كثيرًا، كلنا نحبه"، ووصف الإيطالية جورجيا ميلوني بأنها "قائدة عظيمة وملهمة".

وانتقل ترامب إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ووصف الزعيم الجديد بأنه "شخص قوي للغاية وزعيم قوي أيضًا، ويحظى باحترام كبير في ألمانيا"، وهو ما قد يكون إشادة أقل.

كما أبدى ترامب تفاؤله بشأن ظهور عضو جديد على طاولة المفاوضات، وهو رئيس فنلندا ألكسندر ستاب.

وبعد أن واجه ترامب صعوبة في العثور على ستاب، الذي لعب الجولف مع الرئيس في مار إيه لاغو، قال له: "أنت تبدو أفضل مما رأيتك في أي وقت مضى".