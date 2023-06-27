بيسكوف: تصريحاتي كون خطاب بوتين اليوم "مصيري" كانت مزورة

قال الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، اليوم، إن التصريح الذي تم نقله من قبل وسائل الإعلام، حول وصفه كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "بدون مبالغة ستحدد مستقبل روسيا" عاريا تماما عن الصحة.

وقال بيسكوف في تصريح لوكالة ريا نوفستي إن "تقارير عدد من وسائل الإعلام التي نسبت إلي الكلمات حول كون خطاب بوتين اليوم مصيري كانت مزورة، لم يكن هناك مثل هذا التصريح، هذا أمر غير مهني".

وخير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها الليلة، عناصر مجموعة فاغنر، إما توقيع عقود مع وزارة الدفاع، أو العودة لديارهم أو الذهاب إلى بيلاروسيا.

وقال بوتين، إن أغلب عناصر فاغنر هم وطنيون، وقد ساهموا في تحرير أراض تابعة للوطن، إلا أن أحدهم حاول استغلالهم لتنفيذ مخططه الظلامي.

وأضاف بوتين، أراد المتمردون أن يقتل العسكريون بعضهم البعض كما أرادت كييف مثل هذه النتيجة، مشيرا إلى أنه اتخذ قراراته لمنع سفك الدماء، مقدما الشكر للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على الدور الذي لعبه لإنهاء التمرد.