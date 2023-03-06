تقرير: روسيا قد تعيد اليورانيوم المخصب لإيران لو فشل الاتفاق النووي المحتمل

نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن مصادر "مخابراتية" أن روسيا وإيران توصلتا إلى اتفاق سري بموجبه تعيد روسيا جميع اليورانيوم المخصب إلى إيران في حال انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية التي يجري التفاوض عليها في فيينا.

ونسبت الشبكة إلى المصادر التي وصفتها بأنها مطلعة على الموضوع، قولها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على إعادة اليورانيوم المخصب الذي حصل عليه من إيران إذا انهار الاتفاق النووي المحتمل.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية لم تؤكد أو تنف هذه التقارير. وكان متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أحال التعليق على هذه المعلومات إلى وزارة الخارجية.