بدلاً من روسيا وأوكرانيا.. تحويل مخصصات الهجرة الإسرائيلية لمهاجرين من دول غربية
وافق وزير الاستيعاب والهجرة، أوفير سوفير، على توصيات المستوى التنفيذي في مكتبه لتقليص الميزانيات المخصصة لتشجيع الهجرة من دول الاتحاد السوفييتي السابق لصالح الترويج للهجرة من دول غربية، خاصة من فرنسا والولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن الحديث يدور عن برنامج عمل سيتم بموجبه تطبيق السياسة الجديدة لشركة "الأفق الإسرائيلي"، التابعة للوكالة اليهودية التي تسيطر عليها وتدعمها وزارة الهجرة والاستيعاب.
وفقًا لقرار المدير العام للوزارة، أفيخاي كهانا، سوف يتم عكس اتجاه سياسة الهجرة الإسرائيلية إلى إسرائيل مستقبلا، حيث ستنخفض الميزانية التي تم توجيهها لغاية الآن، لتشجيع الهجرة من الدول الناطقة بالروسية إلى النصف تقريبًا، من 8 ملايين شيكل (2.150 مليون دولار) إلى 4.5 مليون شيكل (1.109 مليون دولار).
وقال مسؤولون في وزارة الاستيعاب والهجرة، لصحيفة "إسرائيل اليوم"، إن خلفية التحول تتمثل في عدم الحاجة إلى تشجيع الهجرة من روسيا وأوكرانيا، التي جاء منها ما يقرب من 55 ألف شخص في العام الماضي. ومن ناحية أخرى، هناك انخفاض مستمر في الهجرة من الدول الغربية أيضًا، لأن إسرائيل في السنوات السابقة بالكاد تحركت لتشجيع الهجرة من هذه البلدان.
وأوضح مسؤول رفيع في الوزارة، أنه "منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، هاجر 100 ألف شخص من أوكرانيا وروسيا إلى إسرائيل. وفي المقابل، هاجر من فرنسا وأمريكا حوالي 200 ألف يهودي.
وقال: "لم يكن هناك أي جهد من جانب إسرائيل أو الوكالة اليهودية لتشجيع الهجرة من هذه البلدان، فرنسا وأمريكا. وبما أنه لدى دول الاتحاد السوفييتي السابق بالفعل هجرة جماعية بعد الحرب، فمن الأصح توجيه جهود الدولة في الاتجاهات التي تتطلب ذلك".
وعلى الرغم من أن الميزانيات المخصصة للهجرة محدودة نسبيًا حاليًا، فإن هذه هي الخطوة الأولى التي يخطط لها سوفير لتغيير سياسة الهجرة.
ومنذ تعيينه وزيراً للاستيعاب، قام سوفير بزيارة فرنسا مرتين، ومرة واحدة إلى الولايات المتحدة. وكانت أهداف الزيارتين التعرف على حالة الجاليات اليهودية هناك والخطوات المطلوبة لتشجيع الهجرة. وبالإضافة إلى ذلك، قام مكتبه بصياغة سلسلة طويلة من الخطط لتشجيع الهجرة من عدة دول غربية.