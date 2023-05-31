بدلاً من روسيا وأوكرانيا.. تحويل مخصصات الهجرة الإسرائيلية لمهاجرين من دول غربية

وأوضح مسؤول رفيع في الوزارة، أنه "منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، هاجر 100 ألف شخص من أوكرانيا وروسيا إلى إسرائيل. وفي المقابل، هاجر من فرنسا وأمريكا حوالي 200 ألف يهودي.

وقال: "لم يكن هناك أي جهد من جانب إسرائيل أو الوكالة اليهودية لتشجيع الهجرة من هذه البلدان، فرنسا وأمريكا. وبما أنه لدى دول الاتحاد السوفييتي السابق بالفعل هجرة جماعية بعد الحرب، فمن الأصح توجيه جهود الدولة في الاتجاهات التي تتطلب ذلك".

وعلى الرغم من أن الميزانيات المخصصة للهجرة محدودة نسبيًا حاليًا، فإن هذه هي الخطوة الأولى التي يخطط لها سوفير لتغيير سياسة الهجرة.

ومنذ تعيينه وزيراً للاستيعاب، قام سوفير بزيارة فرنسا مرتين، ومرة واحدة إلى الولايات المتحدة. وكانت أهداف الزيارتين التعرف على حالة الجاليات اليهودية هناك والخطوات المطلوبة لتشجيع الهجرة. وبالإضافة إلى ذلك، قام مكتبه بصياغة سلسلة طويلة من الخطط لتشجيع الهجرة من عدة دول غربية.