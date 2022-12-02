نجاة رئيس بعثة باكستان في كابول من محاولة اغتيال

نجا رئيس بعثة باكستان لدى أفغانستان عبيد نظامي، اليوم الجمعة، من محاولة اغتيال خلال إطلاق نار استهدف سفارة بلاده في العاصمة كابول.

وقالت وكالة أنباء "هرات نيوز" الأفغانية، نقلاً عن مصادر في حكومة طالبان، إن "إطلاق النار على القائم بالأعمال في السفارة الباكستانية في كابول وقع من ورشة تصليح قرب السفارة".

وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بما قال إنها "محاولة اغتيال" لرئيس بعثة بلاده في العاصمة الأفغانية كابول، وهو الحادث الذي أصيب فيه حارس أمن في السفارة.

وكتب شريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أدين بشدة المحاولة الشريرة لاغتيال رئيس بعثتنا في كابول، وتحية للحارس الشجاع الذي واجه الرصاصة لإنقاذ حياة مندوبنا، نصلي من أجل الشفاء العاجل لهذا الحارس".

وطالب شريف السلطات الحاكمة في أفغانستان بإجراء "تحقيقات فورية والقبض على مرتكبي هذه الحادثة الشنيعة".