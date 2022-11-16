الرئيس البولندي: لا يوجد دليل ملموس على من أطلق الصاروخ

قال الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الأربعاء إن بلاده ليس لديها أي دليل ملموس حول من أطلق الصاروخ الذي تسبب في انفجار في قرية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأبلغ دودا الصحفيين "ليس لدينا أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق هذا الصاروخ... على الأرجح هو صاروخ روسي الصنع، لكن كل شيء ما زال قيد التحقيق في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاش ياشينا أن صاروخا روسي الصنع سقط في بولندا الثلاثاء الساعة 14,40 ت غ وأوقع قتيلين في قرية بريفودوف.

وقال المتحدث إن "صاروخا روسي الصنع سقط، وأسفر عن مقتل اثنين من مواطني جمهورية بولندا"، مشيرا إلى استدعاء السفير الروسي لدى بولندا للحصول منه على "تفسيرات مفصّلة فورية".

وأضاف أن الوزارة استدعت السفير الروسي بشأن الحادث.

ويعتزم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عقد اجتماع طارئ الأربعاء لمندوبي دول التحالف لبحث الحادث، وفق ما أفادت متحدثة الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لونجيسكو "الأمين العام سوف يترأس غدا اجتماعا طارئا لمندوبي الدول الأعضاء لدى الناتو لبحث هذا الحادث المأساوي".

وكان مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية قال إن صواريخ روسية عبرت الحدود إلى بولندا، ما أدى إلى مقتل شخصين، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن المسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للوضع.