خلاف روسي أمريكي في الأمم المتحدة بشأن التبرع بالأسمدة لسوريا

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تم تسليم شحنة من الأسمدة، التي تعتمد عليها العديد من الدول لتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، إلى ملاوي ومن المقرر تسليم شحنة ثانية إلى كينيا في مارس/آذار.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن"الغذاء والأسمدة لا يخضعان لعقوبات، وبناء عليه فإنه لا يخفى على أحد أن هناك عددا من التحديات التنظيمية وغيرها التي يجب التغلب عليها".

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إنه "لا يمكن التبرع بأسمدة عالقة في الموانئ الأوروبية لسوريا بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020"، وأضاف أن "الأسمدة تعتبر منتجا له استخدامات مزدوجة، ما يقلل من فرص إرسالها".