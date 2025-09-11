السلطات الأمريكية تعلن العثور على السلاح المستخدم في اغتيال كيرك

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، عثورها على السلاح المستخدم في اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك.

ولم يتم القبض على المشتبه به في حادثة اغتيال كيرك، التي وقعت، أمس الأربعاء، خلال إلقائه كلمة خلال فعالية في جامعة "يوتا فالي" في ولاية يوتا.

وصرح مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، في مؤتمر صحفي، أنه عثر على السلاح، وكذلك "آثار أقدام" لمشتبه به، كما أكد حيازته "لقطات فيديو" يظهر فيها.

وقال مكتب التحقيقات: "رصدنا حركة مطلق النار، فقد تحرك على سطح في منطقة إطلاق النار، ثم هرب إلى منطقة سكنية. لدينا توثيقات دقيقة له، ونجري تحقيقات مكثفة بشأن ذلك، وسنقبض عليه".

وأضاف أنه تم العثور على السلاح الذي ربما استخدمه المشتبه به في عملية الاغتيال، وقد تم إرساله للفحص والتحقق، لافتاً إلى "العثور على آثار أقدام، وعلامات أخرى".

فيما كشف ممثل جهاز أمن ولاية يوتا أن المشتبه به قد يكون في سن الدراسة الجامعية.

وتعرّض تشارلي كيرك (31 عاماً)، اليميني المقرب من الرئيس ترامب وإسرائيل، لطلقة في عنقه في عملية قنص دقيقة خلال إلقائه الكلمة، وما لبث أن توفي بعد وقت قليل في المستشفى.