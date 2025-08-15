احتجاجات مؤيدة لأوكرانيا قبيل لقاء بوتين وترامب في ألاسكا (فيديو وصور)

أعلنت منظمة "ستاند أب ألاسكا" المدنية عن تنظيم احتجاجات ضخمة في أنكوريغ، يوم الخميس، أي قبل يوم من اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتهدف القمة، المقررة اليوم الجمعة في ألاسكا، إلى إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بوساطة أمريكية، حسبما ذكر موقع "RBC Ukraine".

وقال موقع "ak-24" إن المظاهرة، التي ستقام تحت شعار "ألاسكا تدعم أوكرانيا"، تهدف إلى إرسال رسالة حازمة ضد "الاستبداد وجرائم الحرب"، وسط انتقادات دولية شديدة لوجود الزعيم الروسي على الأراضي الأمريكية.

وجاء في دعوة نشرتها الصفحة الرسمية لحركة "Stand Up Alaska" على منصة "إكس": "في جميع أنحاء الولاية، نُبلغ جميع الديكتاتوريين أنهم غير مرحب بهم هنا، سواءً كانوا من بلد آخر أو أبناء بلدنا".

ودعا المنظمون سكان الولاية إلى النزول إلى الشوارع للتعبير عن دعمهم لسيادة أوكرانيا وإدانة مبادرة الرئيس الأمريكي للتفاوض مباشرة مع بوتين، دون إشراك الأطراف الأوروبية والأوكرانية.

وبحسب بيان المنظمة، فإن الاحتجاج تم تنظيمه بموافقة السلطات المحلية، ويهدف إلى إرسال إشارة واضحة مفادها أن ألاسكا ترفض الاستبداد وسياسة القوة.

وفي غضون ذلك، لا يزال المشهد الدبلوماسي الدولي متوترًا.

وصرّح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بأن أي محاولة لإنهاء الصراع دون مشاركة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي غير مقبولة.

كما أعربت الدنمارك عن قلقها إزاء مبادرة الرئيس ترامب الأحادية الجانب، وحذّر وزير خارجيتها لارس لوك راسموسن، من مخاطر أي اتفاق متسرع مع الكرملين، واصفًا إياه بأنه "اتفاق مع الشيطان".