تقرير: إيران تسلّم السفارة الأفغانية لطالبان الإثنين المقبل

وبهذه الطريقة، تعد طهران أيضًا من بين عواصم دول المنطقة التي قبلت رسميًا مبعوث حكومة حركة طالبان لتسلّم منصب سفير.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في التقرير،"إن رسول موسوي، مساعد وزارة الخارجية الإيرانية، اتصل بعبد القيوم سليماني سفير أفغانستان الحالي (حكومة أشرف غني)، يوم الإثنين الماضي، وقد أبلغه رسميًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبلت بمرشح من قبل وزارة خارجية طالبان، وعليك أن تعهد شؤون السفارة إلى فضل أحمد حقاني".

وبحسب هذا المصدر، فقد تم تحديد موعد تسليم السفارة الأفغانية لحكومة طالبان، يوم الإثنين المقبل 27 من فبراير/شباط الجاري".

كما رشحت طالبان شخصًا لمنصب القنصل العام للقنصلية الأفغانية في مدينة مشهد شمال شرق إيران، وترك القنصل العام الذي رشحته الحكومة الأفغانية السابقة منصبه بعد وصول طالبان إلى السلطة.

وقدَّم وزير خارجية طالبان أمير خان متقي فضل أحمد حقاني "كرئيس" للسفارة في طهران.