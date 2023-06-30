رغم الأزمات.. "الليكود" يستعيد بعضاً من مكانته في إسرائيل

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، ونشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن حزبي "الليكود" و"يش عتيد" عادا من بعيد وبدآ في استعادة مكانتهما، منذ الشهر الماضي، على حساب "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس.

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن "المعسكر الوطني" احتل المرتبة الأولى وحصل على 28 مقعدًا، تلاه حزب "الليكود" الحاكم وحصل على 27 مقعدًا ، ثم "يش عتيد" بقيادة يائير لابيد في المرتبة الثالثة وحصل على 19 مقعدًا.

ووفق استطلاع "معاريف"، فإن أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي حصلت على 53 مقعدًا، نصيب "الليكود" منها 27 مقعدًا، و"الصهيونية الدينية" 5 مقاعد، و"عوتسما يهوديت" 5 مقاعد، وحركة "شاس" 9 مقاعد، و"يهودوت هتوراه" 7 مقاعد.