رغم الأزمات.. "الليكود" يستعيد بعضاً من مكانته في إسرائيل
أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، ونشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن حزبي "الليكود" و"يش عتيد" عادا من بعيد وبدآ في استعادة مكانتهما، منذ الشهر الماضي، على حساب "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس.
وحسب نتائج الاستطلاع، فإن "المعسكر الوطني" احتل المرتبة الأولى وحصل على 28 مقعدًا، تلاه حزب "الليكود" الحاكم وحصل على 27 مقعدًا ، ثم "يش عتيد" بقيادة يائير لابيد في المرتبة الثالثة وحصل على 19 مقعدًا.
ووفق استطلاع "معاريف"، فإن أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي حصلت على 53 مقعدًا، نصيب "الليكود" منها 27 مقعدًا، و"الصهيونية الدينية" 5 مقاعد، و"عوتسما يهوديت" 5 مقاعد، وحركة "شاس" 9 مقاعد، و"يهودوت هتوراه" 7 مقاعد.
وحصلت أحزاب المعارضة على 67 مقعدًا، كان نصيب "المعسكر الوطني" 28 مقعدًا، و"يش عتيد" 19 مقعدًا، و"يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، و"القائمة الموحدة" 5 مقاعد، و"الجبهة العربية للتغيير" 6 مقاعد، و"ميرتس" 4 مقاعد.
وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، حظي زعيم "المعسكر الوطني" بيني غانتس بأفضلية الكثيرين، إذ حصل على 39%، مقابل 35% لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.
وحصل "التجمع الوطني الديمقراطي" على 2.9% من الناخبين فقط، فيما فشل حزب "العمل" في تجاوز نسبة الحسم وحصل على 1.9% من الأصوات، بحسب الاستطلاع.
ويأتي هذا الاستطلاع بعد أن أعلن نتنياهو تخليه عن فقرة مهمة في خطة التعديلات القضائية.
يشار إلى أن المعارضة الإسرائيلية تواصل احتجاجاتها بقوة ضد الحكومة الإسرائيلية، وذلك منذ إعلان الأخيرة نيتها طرح مشروع خطة للتعديلات القضائية، التي أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا داخل إسرائيل وخارجها.