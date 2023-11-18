"الغارديان": سوناك أي نوع من القادة؟

سوناك المتعاطف مع الإنفاق الكبير

كان هذا العنوان الذي صادفه العديد من الناخبين في البداية، عندما عهد بوريس جونسون إلى سوناك بالإشراف على برنامج الحكومة الخاص بالاحتفاظ بالوظائف، الذي هدف إلى دعم أرباب العمل خلال فترة جائحة كورونا.. لم يكن هذا الأمر سيئًا باعتباره انطباعًا سياسيًا أوليًا، وفق الصحيفة.

وقالت إن البرنامج الذي كان ينقسم إلى جزأين، أحدهما لحماية وظائف الناس، والآخر لدعم من يعمل لحسابه الخاص، شهد تقديم سوناك أكثر من 70 مليار جنيه إسترليني من المال العام، وقد اعتبر البرنامج ناجحًا بشكل عام.

كما وفرت الجائحة لسوناك فرصة إظهار جانبه الإنساني في المؤتمرات الصحفية التي كان يعقدها آنذاك، حيث ناقض أسلوبه الرصين والمطمئن بشكل ملحوظ مع ميل جونسون إلى الكلام المنمق المعسول، على حد وصف الصحيفة.

سوناك المواطن الذي لا مكان له

وفي وقت لاحق، ظهرت صورة أقل إطراء لسوناك، عندما تبين بداية أن زوجته تتمتع بوضع "غير مقيم للأغراض الضريبية" في المملكة المتحدة، ثم تبين بعد ذلك أن سوناك نفسه كان يحمل البطاقة الخضراء الأمريكية حتى عندما كان وزيرًا للخزانة، بحسب التقرير.

وقال تقرير "الغارديان" إن ثروة سوناك لم تكن سرًا، فزوجته هي ابنة الملياردير المؤسس لشركة إنفوسيس الهندية للتقنيات، كما أن عائلته تمتلك منزلًا في سانتا مونيكا تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني، لكن هذه التفصيلات تترك انطباعًا دائمًا عن شخص ليس له اتصال بالحياة اليومية، وربما ليس ملتزمًا بالكامل بمساراته السياسية في المملكة المتحدة.

وأضافت أن هذه النسخة من سوناك ظلت عالقة في أذهان الناس، وأصبحت مظهرًا لخصومه السياسيين في كل مكان.