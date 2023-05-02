منع عمدة مسلم من حضور احتفال في البيت الأبيض

وكان محمد خير الله تلقى اتصالًا من البيت الأبيض يفيد بأنه لم يُسمح له بالدخول وسيتم منعه من قبل الخدمة السرية، وفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".

وقال خير الله، إن مسؤول البيت الأبيض لم يوضح له سبب منع جهاز الخدمة السرية دخوله، مضيفًا: "هذا القرار تركني في حيرة وصدمة وخيبة أمل".

وأردف: "المسألة ليست أنني لم أتمكن من الذهاب إلى حفلة، بل الأزمة تتعلق بالقائمة التي استهدفتني بسبب هويتي. وأعتقد أن أعلى منصب في الولايات المتحدة يجب ألّا يسقط في فخ هذا التنميط".

وكان خير الله منتقدًا صريحًا لحظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي حدَّ من دخول مواطني العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.

وسافر خيرالله إلى بنغلاديش وسوريا للقيام بعمل إنساني مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية ومؤسسة "وطن".

وأوضحت الوكالة أنه تم انتخاب خير الله لولاية خامسة لمنصب عمدة البلدة في يناير/كانون الثاني.