منع عمدة مسلم من حضور احتفال في البيت الأبيض
كشفت الخدمة السرية الأمريكية أنها منعت عمدة مسلمًا من "بروسبكت بارك" في نيوجيرسي، من حضور احتفال عيد الفطر في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وكان محمد خير الله تلقى اتصالًا من البيت الأبيض يفيد بأنه لم يُسمح له بالدخول وسيتم منعه من قبل الخدمة السرية، وفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".
وقال خير الله، إن مسؤول البيت الأبيض لم يوضح له سبب منع جهاز الخدمة السرية دخوله، مضيفًا: "هذا القرار تركني في حيرة وصدمة وخيبة أمل".
وأردف: "المسألة ليست أنني لم أتمكن من الذهاب إلى حفلة، بل الأزمة تتعلق بالقائمة التي استهدفتني بسبب هويتي. وأعتقد أن أعلى منصب في الولايات المتحدة يجب ألّا يسقط في فخ هذا التنميط".
وكان خير الله منتقدًا صريحًا لحظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي حدَّ من دخول مواطني العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.
وسافر خيرالله إلى بنغلاديش وسوريا للقيام بعمل إنساني مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية ومؤسسة "وطن".
وأوضحت الوكالة أنه تم انتخاب خير الله لولاية خامسة لمنصب عمدة البلدة في يناير/كانون الثاني.
ووفقًا للوكالة، أبلغ خير الله، 47 عامًا، فرع نيو جيرسي في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بعد أن قيل له إنه لن يُسمح له بحضور الحدث.
وأكد المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، أنتوني غوغليلمي، للوكالة أن خير الله لم يُسمح له بدخول مجمع البيت الأبيض، لكنه رفض توضيح سبب ذلك.
وقال غوغليلمي في بيان: "بينما نأسف لأي إزعاج قد يكون سببه ذلك، لم يُسمح لرئيس البلدية بدخول مجمع البيت الأبيض هذا المساء. ولسوء الحظ، لا يمكننا التعليق أكثر على الوسائل والأساليب الوقائية المحددة المستخدمة لإجراء عملياتنا الأمنية في البيت الأبيض".