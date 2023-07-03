موقع فرنسي: عمال من كوريا الشمالية يستعدون للبدء بإعمار دونباس

وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، كشف الموقع الفرنسي عن ترتيبات أجراها "خزنولين" مع اتحاد الملاكمة الروسي، الذي يرأسه "عمر كرميليف"، وهو رجل أعمال مقرّب من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وبيّن الموقع آنذاك، أن كرميليف وافق، بتكتم، على جعل الشبان المنخرطين في رياضة الملاكمة متاحين للكرملين، حيث ستكون مهمتهم الترحيب بالعمال القادمين من كوريا الشمالية والإشراف عليهم، ومن ثم تنظيم مغادرتهم إلى إقليم دونباس.

ويعد مشروع إعادة الإعمار جزءًا من شراكة أوسع بين موسكو وبيونغ يانغ، التي توطدت أواصرها منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية خلال الـ24 من شهر شباط/فبراير للعام 2022.

وأشار التقرير الفرنسي إلى أنه خلال المحادثات التي جرت خلف الكواليس بين الوزراء والدبلوماسيين من الطرفين، ضغطت بيونغ يانغ على موسكو للاستفادة من العمالة الكورية؛ نظرًا لأهمية ذلك في جلب العملة الأجنبية التي يحتاجها بشدة نظام كوريا الشمالية.

واعتبر التقرير أن الاستعانة بالعمالة من كوريا الشمالية تخدم في الواقع الكرملين، حيث إن النقص في العنصر البشري يعد من المشاكل الرئيسة التي تواجهها في حرب أوكرانيا.

ولفت إلى أن كوريا الشمالية طلبت أيضًا من روسيا السماح لها بالوصول إلى المعدّات العسكرية الغربية التي يتم الاستيلاء عليها على جبهات القتال في أوكرانيا، مبينًا أن هذا الأسلوب غير المشروع في نقل التكنولوجيا، اتُّبع سابقًا عن طريق دمج ضباط مخابرات متخفّين من كوريا الشمالية، ضمن القوة العاملة للشركات المصنعة.

ونوه التقرير إلى أنه بالنسبة لموسكو، فإن إعادة إعمار المناطق التي جرى ضمها من أوكرانيا تمثل أولوية وطنية، رغم الصعوبات التي تواجهها في الاحتفاظ بالسيطرة على تلك المناطق التي تتواجد فيها شركات تجارية مختلفة مثل "دونباس ديفيلوبمنت كورب" و"يو جي أم كاي".

المصدر: إنتلجنس أونلاين