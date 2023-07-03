موقع فرنسي: عمال من كوريا الشمالية يستعدون للبدء بإعمار دونباس
كشف تقرير نشره موقع "إنتلجنس أونلاين" الفرنسي، عن استعداد عمال من كوريا الشمالية للبدء بإعمار دونباس شرقي أوكرانيا، منتصف شهر تموز/يوليو المقبل.
وقال التقرير إن فرق عمل تابعة لمارات خزنولين، نائب رئيس الوزراء الروسي للبناء والتنمية الإقليمية، تستعد لاستقبال عمال بناء من كوريا الشمالية في العاصمة الروسية موسكو، قبل نقلهم إلى أراضي دونباس، التي سيطرت عليها روسيا شرقي أوكرانيا.
ورجَّح التقرير أن تصل طلائع العمال الذين استقدمتهم روسيا لإعادة إعمار الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها، منتصف شهر تموز/يوليو المُقبل.
وكان خزنولين قد أعلن، مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي، عن قرب البدء بعملية البناء والإعمار، وفقًا للتقرير، الذي أشار إلى أن العمل على الخدمات اللوجستية التي تتطلب إحضار تعزيزات كبيرة من بيونغ يانغ، يجري على قدم وساق.
وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، كشف الموقع الفرنسي عن ترتيبات أجراها "خزنولين" مع اتحاد الملاكمة الروسي، الذي يرأسه "عمر كرميليف"، وهو رجل أعمال مقرّب من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وبيّن الموقع آنذاك، أن كرميليف وافق، بتكتم، على جعل الشبان المنخرطين في رياضة الملاكمة متاحين للكرملين، حيث ستكون مهمتهم الترحيب بالعمال القادمين من كوريا الشمالية والإشراف عليهم، ومن ثم تنظيم مغادرتهم إلى إقليم دونباس.
ويعد مشروع إعادة الإعمار جزءًا من شراكة أوسع بين موسكو وبيونغ يانغ، التي توطدت أواصرها منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية خلال الـ24 من شهر شباط/فبراير للعام 2022.
وأشار التقرير الفرنسي إلى أنه خلال المحادثات التي جرت خلف الكواليس بين الوزراء والدبلوماسيين من الطرفين، ضغطت بيونغ يانغ على موسكو للاستفادة من العمالة الكورية؛ نظرًا لأهمية ذلك في جلب العملة الأجنبية التي يحتاجها بشدة نظام كوريا الشمالية.
واعتبر التقرير أن الاستعانة بالعمالة من كوريا الشمالية تخدم في الواقع الكرملين، حيث إن النقص في العنصر البشري يعد من المشاكل الرئيسة التي تواجهها في حرب أوكرانيا.
ولفت إلى أن كوريا الشمالية طلبت أيضًا من روسيا السماح لها بالوصول إلى المعدّات العسكرية الغربية التي يتم الاستيلاء عليها على جبهات القتال في أوكرانيا، مبينًا أن هذا الأسلوب غير المشروع في نقل التكنولوجيا، اتُّبع سابقًا عن طريق دمج ضباط مخابرات متخفّين من كوريا الشمالية، ضمن القوة العاملة للشركات المصنعة.
ونوه التقرير إلى أنه بالنسبة لموسكو، فإن إعادة إعمار المناطق التي جرى ضمها من أوكرانيا تمثل أولوية وطنية، رغم الصعوبات التي تواجهها في الاحتفاظ بالسيطرة على تلك المناطق التي تتواجد فيها شركات تجارية مختلفة مثل "دونباس ديفيلوبمنت كورب" و"يو جي أم كاي".
المصدر: إنتلجنس أونلاين