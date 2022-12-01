الداخلية الإسبانية: رئيس الوزراء تلقى الأسبوع الماضي رسالة مفخخة

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن "ظرفًا يحتوي على مواد نارية كان موجها إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، تم كشفه وإبطاله من قبل الأجهزة الأمنية لرئاسة الحكومة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن اعتراض رسالة جديدة مشبوهة، الخميس، في قاعدة عسكرية كبيرة بالقرب من مدريد.

وقالت الوزارة "بين الساعة الثالثة والرابعة صباحا، عثرت أنظمة الأمن في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية، على ظرف يحتوي على مواد مثيرة للشبهة".