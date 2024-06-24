الكرملين يتهم واشنطن بقتل أطفال روس ويتوعدها بـ"عواقب"

ودعا الصحافيين إلى الطلب من أوروبا والولايات المتحدة تفسيرا حول السبب الذي يدفع "حكوماتها إلى قتل أطفال روس".

وكانت وزارة الصحة الروسية، أعلنت، اليوم الاثنين، أحدث حصيلة لهجوم أوكرانيا الصاروخي على مدينة "سيفاستوبول" في شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة إن الهجوم أدى لمقتل 4 أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة 151 آخرين، بينهم 27 طفلًا، 5 منهم يتلقون العلاج وهم في حال الخطر، وفق ماريا لفوفا بيلوفا المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ من طراز "أتاكمز" المزودة برؤوس حربية عنقودية بينما انفجرت ذخيرة الصاروخ الخامس في الجو.