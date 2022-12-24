بعد احتجاز 8 سنوات.. "الشباب" الصومالية تفرج عن 14 إيرانياً

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، أن جماعة "الشباب" الصومالية أفرجت عن 14 صيادا إيرانياً بعد 8 سنوات من احتجازهم.

وقالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية إنه "بمشاورات وإجراءات قامت بها وزارة الخارجية الإيرانية، تم الإفراج عن 14 صياداً إيرانياً، كانوا محتجزين لدى جماعة الشباب الإرهابية في الصومال".

وأضافت الوكالة أن "الصيادين الإيرانيين المفرج عنهم هم من سكان مدينة شابهار التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، وجرى اعتقالهم من قبل جماعة الشباب الصومالية في المياه الإقليمية بالقرب من الصومال عام 2014".

وأوضحت الوكالة الإيرانية أنه "بعد إطلاق سراح الصيادين الإيرانيين سيتوجهون من مقديشو عاصمة الصومال إلى مطار الخميني الدولي الليلة عبر إحدى شركات الطيران".

ولم تكشف السلطات الرسمية الإيرانية عن الطريقة التي تمكنت فيها من التواصل مع جماعة الشباب الصومالية للإفراج عن الصيادين الإيرانيين.