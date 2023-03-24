كيربي: لا خسائر في صفوف جنودنا إثر هجوم على قاعدة في شرق سوريا
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إنه لم يصب أي جندي أمريكي في هجوم استهدف قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا، اليوم الجمعة.
ووصف الهجوم بأنه رد فعل أولي على الضربات التي شنتها واشنطن على جماعات متحالفة مع إيران في المنطقة
وقال كيربي لمحطة إم.إس.إن.بي.سي التلفزيونية "ليس أمرا غريبا، عندما نقوم بضربة انتقامية كهذه أن يردوا على الفور بإطلاق صواريخ لا تصيب أهدافها... لم يصب أحد ولم تقع خسائر بشرية أمريكية على الإطلاق".
وأكد المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، أن الضربات الأمريكية في سوريا تهدف إلى حماية الجنود الأمريكيين هناك، حيث لا يزال تنظيم داعش والجماعات المسلحة المدعومة من إيران يشكلون تهديدا.
وأضاف أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى صراع مع إيران، ولا ينبغي لطهران أن تشارك في دعم الهجمات على المنشآت الأمريكية".