وزير المالية الإسرائيلي: الحكومة تتحمل مسؤولية هجوم حماس

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن الحكومة تتحمل مسؤولية الهجوم المدمر الذي أتاح لمسلحي حركة حماس الفلسطينية دخول إسرائيل وقتل مئات المدنيين.

وأضاف سموتريتش، الشريك الرئيسي في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، أنه "علينا أن نعترف بصدق وألم ونحن مطأطئو الرأس، أننا، قيادة الدولة والمؤسسة الأمنية، فشلنا في الحفاظ على أمن مواطنينا".

وتابع: "فشلنا في تنفيذ العقد المكتوب، الأول من نوعه بين الدولة ومواطنيها، عقد كُتب بالدم وأصبح الآن ملطخًا بالدماء".