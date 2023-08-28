حملة ترامب تسخر من الإعلام: حملتكم تعود علينا بالنفع

سخر المتحدث باسم حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الاثنين، مما اعتبرها حملةً من قبل وسائل الإعلام التقليدية في البلاد، قائلا إنها أدت إلى "تأثير عكسي" تماما.

وكتب ستيفن شونغ في تغريدة على منصة "إكس"، أنه يشكر وسائل إعلام من قبيل "سي إن إن" وواشنطن بوست ونيويورك تايمز، لأن قيامها بعرض صورة ترامب الجنائية، جلب له تعاطفا وزاد من حجم التبرعات المقدمة.

وتابع أن التبرع لحملة ترامب بلغ مستوى قياسيا، فيما تظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس السابق يزداد تقدما على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري حتى يخوض انتخابات الرئاسة في سنة 2024.

وطلب شونغ ساخرا من وسائل الإعلام أن تواصل عرض الصورة التي التقطت ترامب، في إشارة إلى أنها تجلب الفائدة.

وكانت منصات أمريكية قد تداولت بشكل واسع صورة ترامب الجنائية وهو يبدو متجهما، خلال توقيفه لفترة وجيزة في ولاية جورجيا، على خلفية قضية متعلقة بالتآمر لأجل قلب نتائج الانتخابات في 2020.

وبحسب شونغ، فإن ترامب تمكن من جمع 7.1 ملايين دولار منذ أن التقطت له الصورة، يوم الخميس الماضي، في ولاية جورجيا.