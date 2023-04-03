سيول وواشنطن وطوكيو تبدأ تدريبات بحرية لمواجهة قدرات بيونغيانغ

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن القوات البحرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستجري تدريبات مضادة للغواصات على مدى يومين، بدءا من يوم الاثنين، لتحسين القدرة على مواجهة إمكانات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ومن المقرر إجراء التدريبات في المياه الدولية قبالة جزيرة "جيجو" الجنوبية في كوريا الجنوبية، وتشارك فيها مجموعة حاملات طائرات أمريكية بقيادة "يو.إس.إس نيميتز"، التي وصلت إلى مدينة "بوسان" بجنوب شرق البلاد الأسبوع الماضي.