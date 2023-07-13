تقرير: "تجسس صيني" على مسؤولين أمريكيين قبل زيارة بلينكن

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن "قراصنة" إنترنت صينيين يحظون بدعم من حكومة بلادهم، تمكنوا من اختراق حسابات البريد الإلكتروني لمسؤولين أميركيين في العديد من الدوائر الحكومية الأمريكية التي تتعامل مع الصين، وذلك قبيل زيارة وزير الخارجية الأمركي، أنتوني بلينكين، إلى بكين، الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن "الاختراق شمل عددا بسيطا من الحسابات لعدد غير محدد من الدوائر الحكومية الأمريكية، وتم اكتشافه من قبل وزارة الخارجية منتصف يونيو / حزيران".

وقال مصدر مطلع للصحيفة، إن مؤسسة الجيش ووكالات الاستخبارات المركزية الأمريكية، لم تكن من بين الجهات التي تضررت من "حملة التجسس الصينية التي استمرت لمدة شهر"، واستهدفت أيضا حكومات أجنبية لم يسمها.

و قالت وكالة الأمن السيبراني ومكتب التحقيقات الفيدرالي، إن شركة "مايكروسوفت" أكدت أن القراصنة انتحلوا صفة مستخدم مصرح له.

ولم يحدد المسؤولون الأمريكيون طبيعة البيانات المسروقة، لكن أحد المسؤولين الأمريكيين قال إن الاختراق كان موجهًا بشكل مباشر" للدبلوماسيين الأميركيين وغيرهم ممن يتعاملون مع حقيبة الصين في وزارة الخارجية والوكالات الأخرى".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن زيارة بلينكن إلى بكين جرت كما كان مخطط لها، الشهر الماضي، مشيرةً إلى أن الوفد الرسمي المرافق للوزير الأمريكي استخدم هواتف وحواسيب محمولة خضعت للإجراءات المتبعة لأمن المعلومات.

في المقابل، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، الاتهامات الأمريكية لبلاده باختراق المعلومات بالسعي إلى تحويل الانتباه عن التجسس الإلكتروني الأمريكي ضد الصين، بحسب قوله.