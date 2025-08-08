روسيا تبدأ بناء أول محطة نووية في كازاخستان

أطلقت روسيا الجمعة أعمال بناء أول محطة نووية في كازاخستان، الدولة الشاسعة في آسيا الوسطى وأكبر منتج عالمي لليورانيوم، في حين من المقرر أن تبني الصين محطتين نوويتين أخريين.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الوكالة النووية الكازاخستانية والمجموعة النووية الروسية "روساتوم" أن هذه الأعمال تهدف إلى "اختيار الموقع الأمثل" عبر حفر نحو خمسين بئرا استكشافية وأخذ عينات من التربة.

وأضاف البيان "يُعد إطلاق الدراسات الهندسية خطوة أساسية تعتمد عليها سلامة المشروع وموثوقيته وربحيته".

وأُقيمت مراسم الإطلاق قرب قرية أولكن شبه المهجورة في الجنوب، على ضفاف بحيرة بالكاش، ثاني أكبر بحيرة في آسيا الوسطى، بحسب "فرانس برس".

ووافقت السلطات على بناء هذه المحطة النووية الأولى في خريف 2024، عقب استفتاء لم يحمل مفاجآت، وأعلنت في يونيو/ حزيران اعتمادها على حليفتها موسكو.

وأكدت السلطات الكازاخستانية أن الصين، عبر شركتها "المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية"، ستتولى بناء المحطتين النوويتين المقبلتين، مشيرة إلى أن تفاصيل المشاريع ستُكشف بحلول نهاية العام.

وتعد كازاخستان، الجمهورية السوفياتية السابقة والحليف لموسكو، أكبر منتج عالمي لليورانيوم بنسبة 43%، وثالث مُورّد لليورانيوم الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها تعاني نقصا في الكهرباء لتلبية الاستهلاك المحلي.

رغم أن فرنسا وكوريا الجنوبية كانتا من بين الدول المتنافسة على بناء هذه المحطات، إلا أن قرار كازاخستان باختيار روسيا والصين يُعد منطقيا، نظرا للموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية لهاتين القوتين في آسيا الوسطى.

وتبقى مسألة الطاقة النووية حساسة في كازاخستان، إذ لا تزال الذاكرة الجماعية متأثرة بنحو 450 تجربة نووية سوفياتية أُجريت في الشمال الشرقي بين عامي 1949 و1989، والتي تعرض بسببها نحو 1,5 مليون شخص للإشعاعات.