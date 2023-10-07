الغرب: ندين هجوم حماس وندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

نددت دول غربية بشدة، اليوم السبت، بالأحداث الأمنية والعسكرية الدائرة على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، معتبرة أنه هجوم إرهابي غير مقبول، داعمة حق إسرائيل "في الدفاع عن نفسها".

وفي وقت سابق اليوم، شنت حركة حماس انطلاقا من قطاع غزة عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المواقع الإسرائيلية على الحدود، وسط أنباء عن سقوط عشرات الضحايا، فضلا عن أسر بعض الجنود.

وقالت القائمة بأعمال رئيسة البعثة الأمريكية لدى إسرائيل، ستيفاني هاليت، عبر منصة إكس: "أدين إطلاق الصواريخ العشوائي من جانب إرهابيي حماس على المدنيين الإسرائيليين".

وأضافت: "الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل.. إنني على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين، وأؤيد حق إسرائيل الكامل في الدفاع عن نفسها ضد مثل هذه الأعمال الإرهابية.. أزعجتنا الصور عن القتلى والجرحى من المدنيين على أيدي الإرهابيين من غزة".