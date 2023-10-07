الغرب: ندين هجوم حماس وندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
نددت دول غربية بشدة، اليوم السبت، بالأحداث الأمنية والعسكرية الدائرة على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، معتبرة أنه هجوم إرهابي غير مقبول، داعمة حق إسرائيل "في الدفاع عن نفسها".
وفي وقت سابق اليوم، شنت حركة حماس انطلاقا من قطاع غزة عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المواقع الإسرائيلية على الحدود، وسط أنباء عن سقوط عشرات الضحايا، فضلا عن أسر بعض الجنود.
وقالت القائمة بأعمال رئيسة البعثة الأمريكية لدى إسرائيل، ستيفاني هاليت، عبر منصة إكس: "أدين إطلاق الصواريخ العشوائي من جانب إرهابيي حماس على المدنيين الإسرائيليين".
وأضافت: "الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل.. إنني على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين، وأؤيد حق إسرائيل الكامل في الدفاع عن نفسها ضد مثل هذه الأعمال الإرهابية.. أزعجتنا الصور عن القتلى والجرحى من المدنيين على أيدي الإرهابيين من غزة".
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن بلاده "تندد على نحو قاطع" بالهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، اليوم السبت.
وقال كليفرلي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "تندد بريطانيا على نحو قاطع بالهجمات المروعة التي شنتها حماس على مدنيين إسرائيليين. وستدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وكتبت السفارة الفرنسية في إسرائيل على منصة إكس: "نشعر بذعر من التطورات القادمة من جنوب البلاد.. هذه الهجمات الإرهابية غير مقبولة ويجب على الجميع التنديد بها.. نقف إلى جانب إسرائيل والإسرائيليين".
بدورها، نددت الحكومة الألمانية بالتطورات في القطاع، وقالت إن برلين "تدين بشدة الهجمات الإرهابية القادمة من غزة ضد إسرائيل".
كما ندد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بالأحداث، وقال إن الاتحاد الأوروبي يدين "بلا لبس" هجمات حماس من قطاع غزة.